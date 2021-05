Green pass europeo pronto dal 15 giugno, Draghi prova a salvare l'estate

25 maggio 2021 a

«Il certificato verde europeo sarà pronto a metà giugno». Lo ha detto il premier, Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles, al termine del Consiglio europeo. «Quello che farà la differenza è la promessa delle grandi compagnie farmaceutiche di uno-due miliardi di dosi di vaccini ai Paesi poveri nei prossimi due anni e mezzo. La dimensione di questa offerta ci permette di soddisfare una domanda di gran lunga superiore di ora». , ha aggiunto.

Nel Consiglio Europeo c’è stata una «certa soddisfazione per il modo in cui procedono» in Europa «le campagne vaccinali» contro il Covid-19, che «devono continuare ad accelerare anche in estate». Poi il riferimento al futuro arrivo delle dosi di vaccino. «Per ora non vi sono sorprese, le forniture continueranno ad arrivare in modo sufficiente». Il premier ha fatto il punto anche sull'emergenza migranti: «Se ne discuterà più in profondo nel prossimo Consiglio europeo».

