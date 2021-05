Dubbio a La7, Draghi è di destra o di sinistra? La verità che gela Enrico Letta

Arnaldo Magro 22 maggio 2021 a

In tv su La7, ci si domanda quale sia l’orientamento del premier Mario Draghi, dopo che ha azzerato i sogni patrimoniali di Letta. In realtà allo spettatore da casa, la domanda pare subito un’altra: «Enrico Letta ne azzeccherà una prima o poi?». Anche perché al Nazareno, pare che in molti siano già abbastanza stufi delle invettive personali del segretario.

Dopo 15 anni Enrico Letta è restato lì Il suo programma? Fare piangere i ricchi

Il tweet di Andrea Marcucci, big del partito, è suonato come un messaggio chiaro e netto. Arrivato per rinsaldare il partito delle correnti, pare sia riuscito a rinsaldare le correnti, tout court.

La senatrice del Pd vuole i media di governo: "Non dovete far vedere i poveri in tv!"



IL BOOM DI «VENUS CLUB». SUCCESSO STRAMERITATO

Chiudiamo con una nota per un programma che sta meritando attenzioni particolari. «Venus club» in seconda serata su Italia 1, fa il pieno di ascolti. Più che meritato. Uno spazio ben curato, frizzante e diretto. La conduttrice è una piacevole scoperta oltre che decisione brava. Proprio un bel colpo dell’agente.

