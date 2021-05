Forza Italia vola a Roma, Gasparri: senza di noi non si vince

22 maggio 2021 a

Forza Italia vola a Roma. E i sondaggi sul gradimento dei partiti a Roma fanno gongolare gli esponenti azzurri. Primo tra tutti Maurizio Gasparri che di Forza Italia è commissario romano.

"Forza Italia di Roma Capitale è lusingata dal sondaggio che attribuisce al nostro partito il 9,5% dei consensi - dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario romano di Forza Italia - Queste valutazioni sono sempre aleatorie e talvolta diverse dalla realtà dei fatti. Tuttavia è innegabile che lo sforzo che abbiamo prodotto a Roma in questi mesi ha riproposto il protagonismo del nostro partito nella Capitale. Il nostro impegno è di arrivare a una percentuale a due cifre dimostrando che questo sondaggio dice la verità. In ogni caso senza Forza Italia né a Roma, né nelle altre grandi città, né nelle future competizioni politiche il centrodestra potrebbe affermarsi. Rispettiamo il peso e le opinioni di tutti, ma rivendichiamo il nostro ruolo con orgoglio. E il fatto di avere risollevato le sorti del nostro partito a Roma dimostra che servono esperienza e solidità per animare un progetto e una presenza politica".

"Ringrazio tutti coloro che mi stanno sostenendo nel mio impegno di commissario di Forza Italia a Roma, oltre che di responsabile nazionale degli Enti locali - prosegue Gasparri - siamo tutti pronti con umiltà a condividere il percorso della nostra coalizione, quali che siano le indicazioni, purché animate da serietà e caratterizzate da una indiscutibile qualità. Intanto i numeri che registriamo dimostrano che lo sforzo sul territorio, con il programma, tra le categorie, viene premiato come capita a tutte le iniziative serie, solide e concrete".

