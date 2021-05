Cantiere a San Lorenzo in Lucina, Gasparri senza pietà: la Raggi continua a devastare il centro e la sua economia

Sullo stesso argomento: Roma, la mannaia dei cantieri sui ristoratori

La mazzata del cantiere nella centralissima piazza San Lorenzo in Lucina che dimezza di fatto i dehors di bar e ristoranti è l'ennesimo danno ai cittadini. A puntare il dito contro la sindaca di Roma Virginia Raggi è Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia.

La sindaca grillina "continua nella sua opera di devastazione del centro storico di Roma e della sua economia, già fortemente provata dall'epidemia e dall'assenza di turisti ed oggi alle prese con le scelte sbagliate di una sindaca che continua ad ignorare le richieste degli esercenti", scrive il senatore azzurro in una nota firmata insieme a Francesco De Micheli, coordinatore FI Primo Municipio.

Il riferimento, neanche a dirlo, è alla "vicenda vergognosa di Piazza San Lorenzo in Lucina, che dopo mesi di chiusura forzata si risveglia all'indomani delle prime riaperture con un cantiere che la rende impraticabile, è l'emblema dell'incapacità grillina di cui la Raggi è fieramente una delle maggiori rappresentanti - attaccano Gasparri e De Micheli - Dopo aver tenuto in ostaggio con il blocco delle metropolitane intere zone del centro, aver pasticciato con la ZTL danneggiando oltre ai commercianti anche i residenti, ora pensando di rifare il look a qualche piazza, probabilmente per tagliare qualche nastro in zona campagna elettorale, non si accorge di danneggiarla irreparabilmente".

"Forza Italia è vicina ai residenti e commercianti della zona e sosterrà ogni iniziativa verrà mesa in atto contro questo progetto che la Raggi porta avanti ancora una volta con arroganza e ignorando ripetutamente gli appelli lanciati da chi sta vivendo un momento di difficoltà senza precedenti”, dichiarano gli azzurri.

Oggi a San Lorenzo in Lucina è andata in scena una manifestazione degli esercenti contro il cantiere che rappresenta un altro danno nei confronti di chi ha visto la propria attività ferma per mesi e che solo adesso potrebbe in parte tornare a lavorare.

