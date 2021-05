Emergenza rifiuti, Zingaretti scarica tutto sulla Raggi. Gasparri li sbugiarda così

03 maggio 2021 a

Sull'emergenza rifiuti Maurizio Gasparri smaschera le bugie e le contraddizioni di Zingaretti e Raggi. Fino a ieri complici e adesso uno contro l'altro sullo smaltimento dei rifiuti.

Zingaretti e la Raggi alla guerra dei rifiuti: sindaca a rischio commissariamento

“Il Pd e i grillini avevano siglato un patto scellerato per la spartizione del potere a Roma e nel Lazio - dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale - Un’intesa finalizzata solo a questo scopo, guardando anche a un possibile futuro in continuità. Questo accordo, poi, che non era nemmeno troppo velato, era sostenuto da un’alleanza di governo che ha retto Conte fino all’ultimo. Oggi emergono i problemi, che sono sotto gli occhi di tutti. Evidentemente il Presidente della Regione e la Sindaca erano più impegnati a fingere che tutto andasse bene e, quando la situazione è sfuggita di mano, ecco che Zingaretti punta l’indice contro la Raggi e dice che va tutto male. A partire dallo smaltimento dei rifiuti. Prima andavano a braccetto; oggi litigano. Uno spettacolo indecoroso che Roma non merita. Ora il Presidente della Regione, minaccia di commissariare il Campidoglio per individuare un sito idoneo allo smaltimento. Ma il tardivo interesse dell’esponente del Pd, ricordiamo sempre che fino a pochi mesi fa era il segretario nazionale di quel partito, fa emergere proprie responsabilità, evidenti, che non può nascondere. Possibile che solo oggi Zingaretti si sia accorto che all’Ama siano stati versati fior di quattrini dei romani senza ricevere alcun servizio di qualità? Possibile che non si sia mai accorto che a Roma occorre avere un impianto per lo smaltimento dei rifiuti? E’ possibile che non abbia alzato la voce di fronte all’enorme spesa impiegata per trasferire le immondizie in altre regioni? Zingaretti scarica tutte le responsabilità sulla Raggi. Un atteggiamento troppo comodo che pone, ancor più, l’accento su quel tandem Pd-grillini, fallimentare e dannoso per i cittadini”.

