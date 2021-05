Berlusconi perseguitato? La Corte Ue presenta il conto all'Italia

17 maggio 2021 a

a

a

La Corte Ue ci ha pensato la bellezza di 8 anni e ora le è venuto un dubbio: non è che Silvio Berlusconi sia stato ingiustamente condannato per frode fiscale? Trasmesse 10 domande al governo italiano, che ora deve dire se quello subito dal cav sia stato davvero un giusto processo.

"Non sta benissimo". Salvini e la telefonata con Berlusconi ancora ricoverato

Il dubbio europeo è che sia stato processato due volte per gli stessi fatti e che il suo diritto alla difesa sia stato fortemente compromesso anche non ammettendo l’esame di testi a favore. A rispondere a quelle domande ora ci saranno Draghi e Cartabia che dovranno farlo entro settembre. Poi la difesa del cav farà le sue osservazioni e la Corte Ue prenderà la sua decisione. Anche condannando l’Italia per avere perseguitato giudiziariamente Berlusconi.

Il fisico di un leader divenuto corpo di un popolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.