Silvio Berlusconi pronto per le dimissioni: oggi alle 18 esce dal San Raffaele e torna a casa

I gufi e le cornacchie che svolazzano sui social possono restare a riposo. Indiscrezioni raccolte dal nostro giornale confermano che Silvio Berlusconi è in via di miglioramento e se tutto andrà come pare già oggi attorno alle 18 potrebbe essere dimesso dal San Raffaele. Anche da fonti di Forza Italia si dice che “si va verso le dimissioni” del fondatore del partito.

Ci fa stare sempre in ansia, ma ci seppellirà a tutti

Sulle condizioni di salute del leader azzurro il Corriere della Sera ha chiesto notizie in un‘intervista a Matteo Salvini, che ha detto: “Con Berlusconi ci siamo sentiti sie ieri che l'altro ieri. Benissimo non sta. Domenica dovevamo vederci non per la politica ma per il Milan e invece la febbre e la debolezza lo hanno impedito. Però, nulla di allarmante''.

Il fisico di un leader divenuto corpo di un popolo

