Silvio Berlusconi, "non sta benissimo". Il Cav telefona a Salvini e si congratula sul caso Gregoretti

14 maggio 2021 a

"Ho sentito Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà. E' un guerriero". Dopo la sentenza sul caso Gregoretti il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta a "Un Giorno da Pecora" rivela di aver parlato con il Cav ricoverato nell'ospedale San Raffaele di Milano. Nonostante il momento difficile Berlusconi ha chiamato Salvini per congratularsi con il segretario del Carroccio nel giorno dell’udienza per il caso Gregoretti che ha sancito il non luogo a procedere contro l’ex ministro dell’Interno perché il fatto non sussiste.

Una telefonata affettuosa come quelle ricevute da tantissimi colleghi anche per le minacce dopo la posizione della Lega a sostegno di Israele e della pacifica convivenza fra i popoli in quella terra martoriata. Tra gli altri hanno contattato l’ex ministro dell’Interno Giorgia Meloni, Virginia Raggi, Antonio Tajani, Guido Bertolaso, sindaci e governatori, uomini e donne di legge, di Chiesa, d’impresa e di cultura. Le prime telefonate di Salvini, subito dopo la decisione del Gup, sono state ai figli e ai genitori.

