Elezioni Calabria, i comunisti di Marco Ferrando contro Luigi De Magistris

Gianfranco Ferroni 14 maggio 2021 a

Assemblea pubblica a Reggio Calabria promossa dal Pcl, il Partito comunista dei lavoratori che ha come portavoce nazionale Marco Ferrando. «La crisi di Reggio nella catastrofe pandemica» era il tema dell'iniziativa svoltasi nella sede di Archi del partito, dove il reggino Pino Siclari è il coordinatore della commissione meridionale. Per i ferrandiani occorre eleggere «un organismo realmente rappresentativo delle masse popolari di Reggio, una sorta di Consiglio del popolo della Sinistra». Ma, visto che le regionali non sono più così lontane, alla già citata sinistra reale di Reggio Calabria il Pcl chiede anche di «rompere con l'avventura de Magistris». Luigi, pronto a tornare in Calabria dopo l'esperienza di sindaco di Napoli, servito.

