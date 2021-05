Pier Ferdinando Casini è pronto per il Quirinale grazie alla spinta di Matteo Renzi

Gianfranco Ferroni 14 maggio 2021 a

Pier Ferdinando Casini è pronto per la gara del Quirinale, scrivono finalmente i «giornaloni». Se ne sono accorti ora: eppure da queste colonne de «Il Tempo» da mesi è stato detto che questa operazione ha solide basi, avendo come stratega Matteo Renzi, l'unico parlamentare di alto livello che grazie alla giovane età non può ambire alla poltrona di presidente della Repubblica. Per questo Casini, astutissimo politico di lungo corso, ha come migliore amico proprio Renzi: non è un suo concorrente. Ora che poi alla guida (si fa per dire) del Pd c'Enrico Letta, Matteo può divertirsi davvero...

Casini al Quirinale, svelato il piano di Renzi per spaccare i Dem

