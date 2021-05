Biden libera i vaccini, saltano gli schemi. Rissa surreale a La7 tra Fratoianni e Librandi sui brevetti

06 maggio 2021 a

La possibilità che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sospenda la proprietà intellettuale sui vaccini anti Covid delle società americane Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson per permetterne la produzione del resto del mondo, fa saltare molti schemi, soprattutto ideologici. Se ne parla a Coffee break gioverdì 6 maggio, su La7, con Nicola Fratoianni di Sinistra italiana e Gianfranco Librandi di Italia Viva. Il primo esulta per la mossa della Casabianca, un grando gesto nella lotta al virus e la collaborazione tra Paesi. Ma per Librandi dietro all'entusiasmo di Fratoianni c'è la volontà di creare il precedente per "togliere i brevetti alle aziende", è l'accusa mossa dal renziano all'altro ospite. Non solo. Sostiene che il vaccino libero "non lo può decidere un capo di Stato".

"Non stiamo discutendo della libertà intellettuale in senso assoluto, ma siamo in emergenza", dice Fraoianni. che rimarca: "Parlo di sospensione temporanea" della proprietà intellettuale sui vaccini, continua, "come previsto dall'Organizzazione mondiale del commercio, non proprio un covo di estremisti e sovversivi. Parliamo di cose che hanno senso, non parliamo di abolire l'economia di mercato". Ma il renziano non ci sta L'unico fuori dalla realtà sei tu, e sei offensivo".



Intanto sul tema si è espresso su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza: "La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui vaccini è un importante passo in avanti. Anche l’Europa deve fare la sua parte. Questa pandemia ci ha insegnato che si vince solo insieme".

Quella del presidente Usa Joe Biden è una svolta, una cosa straordinaria: levare o alleggerire il brevetto dei vaccini anti-Covid nei Paesi più poveri è una grande opportunità. In questo modo potrebbero produrlo a livello locale, afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. "Voglio ricordare che oggi si sta vaccinando solo nei Paesi occidentali - osserva Bassetti - ma se vogliamo combattere il Covid dobbiamo vaccinare tutta la popolazione mondiale e la scelta di alleggerire i brevetti è una grande opportunità in più".

