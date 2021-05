Vaccino, gli Usa di Biden appoggiano la revoca dei brevetti: misura straordinaria contro il Covid

05 maggio 2021 a

Grossa novità sul futuro della guerra globale al Covid. L’Amministrazione Biden ha annunciato il suo appoggio a una rinuncia di tutte le nazioni alle protezioni dei brevetti per i vaccini Covid-19, e che ne negozierà i termini al Wto. Mentre i diritti di proprietà intellettuale per le imprese sono importanti, Washington “sostiene la rinuncia a queste protezioni per i vaccini Covid-19”, ha detto il rappresentante del commercio degli Stati Uniti Katherine Tai. “Questa è una crisi sanitaria globale, e le circostanze straordinarie della pandemia COVID-19 richiedono misure straordinarie”, ha aggiunto.

La revoca temporanea dei brevetti sui vaccini è richiesta in particolare dall’India e dal Sudafrica per poter accelerare la produzione, ma alcuni Paesi, tra cui la Francia, vi si oppongono. Parigi chiede invece donazioni ai paesi poveri. Le compagnie farmaceutiche sono generalmente contrarie alla sospensione dei loro brevetti, sostenendo che questo scoraggia la ricerca costosa. In questo contesto, Katherine Tai riconosce che i negoziati all’Organizzazione Mondiale del Commercio “richiederanno tempo, data la natura consensuale dell’istituzione e la complessità delle questioni coinvolte”. “L’obiettivo è quello di ottenere il maggior numero possibile di vaccini sicuri ed efficaci al maggior numero di persone il più rapidamente possibile”, ha detto Tai considerando anche quello che sta succedendo in India. “L’amministrazione continuerà a intensificare i suoi sforzi, in collaborazione con il settore privato e tutti i potenziali partner, per espandere la produzione e la distribuzione di vaccini”.

Il presidente degli Stati Uniti, nonostante creda fortemente nelle protezioni della proprietà intellettuale, sostiene gli sforzi per revocare le tutele in questione per i vaccini per accelerare la fine della pandemia. L’obiettivo è quello di fornire il maggior numero di vaccini sicuri ed efficaci a quante più persone il più velocemente possibile. Un panel del Wto, l’Organizzazione mondiale del commercio, per la proprietà intellettuale dovrà occuparsi di nuovo della proposta a una riunione preliminare questo mese, prima di una riunione formale in programma per 8 e 9 giugno. È una sfida planetaria e gli Usa vogliono portarla avanti seriamente.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.



The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8 — Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021

