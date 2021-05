"Ma vaff***ulo si vergogni". Bassetti sbotta contro la Boralevi. Poi il gestaccio in tv

Giorgia Peretti 05 maggio 2021 a

a

a

“Lei si deve vergognare, lei è un’ignorante”. Scoppia la rissa tra Matteo Bassetti e Antonella Boralevi a Zona Bianca. La puntata di mercoledì 5 maggio, del talk di Giuseppe Brindisi, affronta la questione delicata delle varianti, nello specifico quella indiana che sta dilaniando un paese già in gravi condizioni sanitarie. Durante il dibattito la scrittrice Boralevi solleva la polemica sulla pericolosità degli assembramenti in piazza per la vittoria dello scudetto per l’Inter. Un discorso che sembra generare grande allarmismo e lascia intravedere poca speranza a chi lo ascolta: “Il lockdown non basta. Bisogna adottare altre misure di contenimento” afferma la Boralevi. Un intervento esagerato tanto da essere commentato del conduttore: “Allora che facciamo ci dobbiamo chiudere tutti in casa, con questa teoria”, commenta ironizzando Brindisi. Nel mentre, Daniela Santanchè scuote il capo in segno di dissenso e si mette le mani nei capelli: “Io sono stanca di sentire questi discorsi, lei sta facendo un grande danno al paese. Io sono terrorizzata da questo terrorismo”, poi continua: “Io studio con molta attenzione quello che dice il professor Bassetti, lei sta dicendo delle grandi sciocchezze a me piacerebbe sentire parlare il professore che a differenza sua è una persona che sta in corsia, che ha curato i malati…”.

Bassetti colpisce e affonda Crisanti sul Covid: "Non gli va mai bene niente"

Peccato che venga interrotta ripetutamente dalla scrittrice, la quale lancia anche una frecciata a Bassetti: “Sta molto poco in corsia, perché sta sempre in televisione”, provoca la Boralevi. Non tarda ad arrivare la risposta dell’infettivologo del San Martino di Genova, che in collegamento da casa la manda a quel paese facendo il gesto con la mano: “Ma vaff***** va! Questa signora stasera ha detto una cosa grave. Lei si deve vergognare, si vergogni io se fossi in lei mi vergognerei. Ah, non si vergogna? Si inizi a vergognare. Lei è ignorante su quello di cui ha parlato fino ad ora, sarà una bravissima scrittrice ma una grande ignorante di Covid. Lei non capisce niente, tra quelli che vanno in televisione è quella che capisce di meno.” Poi rincara la dose: “Ho sentito dire una quantità di cretinate da quando lei parla in televisione che non so come facciano ad invitarla ancora”, picchia durissimo Bassetti.

Narcisista? Parla lui... Galli e Bassetti ora se le danno di brutto: intervista doppia

La Boralevi sembra essersi pentita su quando detto, ribadendo più volte: “E' uno scherzo, era uno scherzo, mi sono lasciata andare un po’ alla leggerezza”, ma poco dopo contrattacca: “Peccato però che alcuni suoi colleghi a partire da Ilaria Capua, Massimo Galli e Andrea Crisanti dicono esattamente le cose che ho detto io sugli studi.” Bassetti si infuria nuovamente: “Brava, vedo che lei sta in corsia. Io con lei non parlo più perché lei si deve vergognare. Dove sarà ospite lei io non andrò più, perché lei si deve vergognare di quello che ha detto.”, conclude perentorio l’infettivologo.

Rissa clamorosa sulle varianti. "Che titolo ha?" Bassetti azzanna il medico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.