Il nemico ce l'avete in casa, Fedez fa il comizio contro Vaticano e Lega. E a Draghi...

Fedez usa il concertone del Primo Maggio per fare un vero e proprio comizio contro Vaticano e Lega. Dal ddl Zan agli antiabortisti, da Ostellari a Pillon, il rapper ne ha per tutti. Senza contradditorio alcuno.

Dal palco del concertone del 1 maggio Fedez si è scatenato contro la Lega. Nell’atteso intervento sul ddl Zan, il rapper se l’è presa con il senatore Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama, che ha deciso di incardinare il ddl Zan sull’omofobia ma tenendo per sé il ruolo di relatore. «Vorrei dire due parole sull’uomo del momento, il sonnecchiante Ostellari - ha detto Fedez, nell’intervento arrivato dopo ore di polemiche e che secondo il rapper sarebbe stato oggetto di un tentativo di censura da parte della Rai - Ostellari ha deciso che un disegno di legge di iniziativa parlamentare, di massima espressione del popolo, già approvato alla Camera, può tranquillamente essere bloccato dalla voglia di protagonismo di un singolo, cioè se stesso». D’altronde «Ostellari fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua grande lotta all’uguaglianza», ha aggiunto Fedez, arrivando ad elencare una dopo l’altra una serie di affermazioni di esponenti del Carroccio: «Vorrei decantarvi un po' dei loro aforismi», ha detto il rapper prima di elencare frasi e nomi, cognomi e incarichi di chi le ha pronunciate. «Ovviamente da persona libera mi assumo tutta la responsabilità di ciò che dico e faccio. Il contenuto di questo intervento è stato definito inopportuno dalla vicedirettrice di Raitre». E a proposito del tentativo di "censura" da parte dei vertici di Rai3, Fedez ha aggiunto: «È stata la prima volta che mi è successo di dover inviare il testo del mio intervento», ha ribadito Fedez, spiegando che dopo aver lottato «un po' tanto» per esprimersi liberamente poi gli «è stato dato il permesso».

Ma ne ha avuto anche per Mario Draghi. «Buon primo maggio e buona festa a tutti i lavoratori, anche a chi un lavoro ce l’ha ma non ha potuto esercitarlo per oltre un anno. Per i lavoratori degli spettacolo questa non è più una festa. Caro Mario, capisco che il calcio è il vero fondamento di questo paese ma non dimentichiamo che il numero dei lavoratori del calcio e dello spettacolo si equivalgono - ha proseguito Fedez sul palco del Primo Maggio - Non dico qualche soldo, ma almeno qualche parola, un progetto di riforma in difesa di un settore decimato dall’emergenza e che è regolato da normative stabilite negli anni ’40. Caro Mario, come si è esposto riguardo alla Superlega con grande tempestività, sarebbe altrettanto gradito il suo intervento nel mondo dello spettacolo».

