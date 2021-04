Ecco i paladini anti-omofobia del Ddl Zan. Così linciano sui social l'influencer cattolica (e sorda)

14 aprile 2021 a

Il gran concetto di libertà che hanno i paladini del ddl Zan. Una influencer cattolica, Anna Bonetti, sorda dalla nascita, si schiera con Simone Pillon e la Lega manifestando le sue perplessità su quel testo. E ha pure il coraggio di replicare a Fedez in un video. La linciano su tutti i social i tifosi del ddl Zan.

E la cosa più gentile che le dicono è “Potevi nascere anche muta oltre che sorda...”. In effetti è lo stesso rispetto del dissenso che ha quel testo di legge. Nella foto alcuni dei commenti choc apparsi sui social contro Anna Bonetti. Alla faccia dei paladini del rispetto per tutti.

Intanto il segretario del Pd Entrico Letta mette il cappello sul testo contro "l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia e l’abilismo". "Ho incontrato il nostro deputato Alessandro Zan. L’ho incoraggiato e gli ho confermato il nostro impegno perché diventi legge il DDL Zan. Perché ci si può occupare sia di riaperture che di diritti. E se si fanno bene entrambe le cose, la società sarà migliore. No al #benaltrismo", scrive su Twitter il segretario del Partito democratico .

Riprenderà in Senato, dopo lo stop dei giorni scorsi, il cammino in commissione Giustizia del testo contro l'omofobia. I quattro disegni di legge (due del Movimento 5 stelle, uno del Pd e uno delle Autonomie) sono stati riassegnati dal presidente Elisabetta Casellati alla commissione Giustizia che li dovrà esaminare in sede referente in abbinamento con il disegno di legge Zan, approvato dalla Camera. La commissione presieduta da Andrea Ostellari dovrà ora decidere sulla calendarizzazione. A proposito di "abilismo": certo se i paladini anti-omofobia si comportano così...

