Ddl Zan, Pillon non ne può più di Fedez: "Tante belle cose alla tua splendida famiglia"

"Caro Fedez, da buon boomer riesco a risponderti solo qui su Facebook. Spero avrai la pazienza di ascoltare anche il mio punto di vista. A presto, e tante belle cose a te e alla tua splendida famiglia" Così Simone Pillon, parlamentare della Lega, lancia il suo nuovo video su Facebook con cui riponde a Fedez. Tutto è nato da un precedente botta e risposta tra il cantante e il senatore. Oggetto del contendere è il ddl Zan sull'omofobia, la cui discussione ieri è stata rinviata nuovamente in Parlamento.

Dopo la notizia del rinvio, Fedez aveva annunciato che oggi avrebbe spiegato "cosa è successo", definendo la vicenda "tragicomica". Questa la replica di Pillon: "Fortunaz che oggi Fedez ci spiegaz cosa è successo ieriz in commissionez", ha twittato ironicamente in risposta il senatore del Carroccio. Pronta la contro-replica del rapper nelle sue stories: "Si può esprimere un pensiero in maniera civile senza che un senatore della Repubblica si metta a prenderti per il c...?".

Ecco allora che Pillon decide di registrare questo lungo video in cui ha l'occasione di esprime il suo pensiero, su un tema a lui "molto caro" come quello che riguarda il ddl Zan. Pillon fa subito sapere che il suo tweet ironico ha scatenato l'ira dei fan di Fedez, che lo hanno "ricoperto di insulti", ma poco male, "lì metterò insieme a quelli già ricevuti in precedenza", dice il senatore.

