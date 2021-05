Fedez contro Lega e Rai, il concertone del Primo Maggio diventa un caso

01 maggio 2021 a

Il caso è scoppiato già nel primo pomeriggio, quando sul sito Dagospia si è cominciato a parlare delle fibrillazioni a viale Mazzini per il monologo che avrebbe tenuto Fedez sul palco del Primo Maggio. Nell'occhio del ciclone i suoi attacchi a Lega e Vaticano e le dichiarazioni sul ddl Zan. «È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica - ha scritto Fedez su Instagram - Approvazione che purtroppo non c’è stata in prima battuta o meglio dai vertici di Raitre mi hanno chiesto di ometterne dei partiti e dei nomi e di edulcorarne il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente. Come ci insegna il Primo maggio, nel nostro piccolo dobbiamo lottare per le cose importanti. Ovviamente da persona libera mi assumo tutta la responsabilità di ciò che dico e faccio. Buon primo maggio».

Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da uovo libero senza che gli artisti debbano inviare i loro discorsi per approvazione preventiva da voi politici. Il suo partito ci è costato 49 milioni di euro. https://t.co/IJxg1QeH44 — Fedez (@Fedez) May 1, 2021

Intanto Matteo Salvini si è fatto già sentire sui social. "Il concertone costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani - attacca Salvini su Twitter riferendosi a Fedez - quindi i comizi “de sinistra” sarebbero fuori luogo".

Il “concertone” costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani, quindi i comizi “de sinistra” sarebbero fuori luogo.#1maggio #concertone pic.twitter.com/wjujqHRhux — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 1, 2021

