Covid, Vittorio Sgarbi inviperito con Roberto Speranza: "Responsabili di disagio e morte, finirete in tribunale"

Vittorio Sgarbi si scaglia con veemenza sul ministro della Salute Roberto Speranza. Il deputato del gruppo Misto ha firmato la mozione di sfiducia individuale a prima firma Fratelli d’Italia presentata alla Camera su Speranza e poi è intervenuto in aula: “Se una persona vaccinata contro il Covid ha sviluppato gli anticorpi perché deve continuare a portare la mascherina anche all'aperto? Se una persona ha fatto il vaccino, come forse lei, e come certamente il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e della Repubblica Sergio Mattarella, perché ostenta la mascherina anche all'aperto, quando è dimostrato sul piano scientifico che non si può contrarre il virus se non in modo limitatissimo?”.

"Perché - attacca Sgarbi - continuate questa finzione nel perseverare nelle misure assurde che voi avete assunto. Se io sono stato vaccinato dovrei dare la sensazione della salute che ho raggiunto, della speranza e non portare la mascherina. Voi, invece, avete costretto la gente in casa per mesi, impedendogli di stare all'aria aperta e quindi ammalandosi. Voi siete i responsabili di gravi situazioni di disagio e perfino di morte”. “Pensate anche a questo, un giorno sarete davanti a un tribunale", ha concluso Sgarbi.

Nelle comunicazioni alla Camera sul piano vaccini Speranza tra le altre cose ha detto: “Astrazeneca è un vaccino efficace e sicuro, che sta salvando milioni di vite. Su 32 milioni di vaccinazioni e 222 segnalazioni di eventi avversi per il vaccino di AstraZeneca ci sono 82 eventi avversi di cui 18 fatali. È un fenomeno molto ridotto che non va sottovalutato, mantenendo alta la vigilanza. Ed i cambi di rotta nelle indicazioni del vaccino fanno parte di questa attenzione”.

