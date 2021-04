Adesso il calendario delle riaperture. Salvini accelera su bar e ristoranti

15 aprile 2021 a

Matteo Salvini tira la volata al governo. Il leader della Lega chiede venga fissato subito un calendario per le riaperture di negozi, bar e ristoranti. Attualmente è allo studio un'ipotesi di calendario che prevede l'apertura di ristoranti a pranzo all'aperto già dal 26 aprile soltanto nelle regioni virtuose.

Dal 3 maggio, poi, l'apertura dei ristoranti a pranzo all'aperto potrebbe scattare in tutte le regioni in zona gialla. Ma questo dovrebbe essere soltanto l'inizio di un processo di apertura che dovrebbe proseguire fino a giugno. Sulle riaperture chiediamo «un calendario serio e preciso di ritorno alla vita - ha detto Salvini - sulla base dei dati scientifici che arriveranno venerdì, per me un consiglio dei ministri, la settimana prossima, dopo la cabina di regia di venerdì, può decretare un ritorno alla zona gialla e quindi alla vita».

«Tengo per me i miei giudizi personali su come Speranza ha gestito l’anno di pandemia - aveva detto Salvini a proposito del ministro Speranza - Sul perché siamo arrivati a un numero di morti che ha pochi paragoni al mondo, poi sarà il tempo, che è sempre galantuomo, a giudicare chi ha fatto e chi ha fatto male».

