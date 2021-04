Johnson & Johnson per gli over 60, così cambia il piano vaccini

14 aprile 2021 a

Dopo le reazioni avverse e i casi di trombosi avvenuti dopo l'inoculazione del vaccino Johnson&Johnson, anche l'Italia pensa di intervenire per rimodulare il piano vaccini. Secondo alcune indiscrezioni, l'Italia si starebbe orientando per la somministrazione del Johnson & Johnson alla popolazione over 60. In altre parole sarebbe la stessa misura messa in campo una settimana fa per le dosi AstraZeneca. Intanto per il 2022 l'Europa ha deciso di non rinnovare i contratti in essere con AstraZeneca e Johnson&Johnson. Insomma si prospetta un giro di vite contro i vaccini a vettore virale.

Intanto anche i medici chiedono alle istituzioni di fare chiarezza sul vaccino Johnson & Johnson. «Parliamo di pochi casi su milioni di vaccinati ma credo che quando la farmacovigilanza verifica certe cose l’approfondimento è doveroso ed è giusto sospendere cautelarmente. Questo non fa bene alla campagna vaccinale, ma cosa preferire in questo momento? A questa domanda la risposta è unica: non si può avere tentennamenti. Bisogna che in frettissima Aifa ed Ema approfondiscano il dossier e decidano». Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, parla così a Radio Capital della sospensione del vaccino Johnson&Johnson.

