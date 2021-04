Politici all'estero per vaccinarsi, spunta il giallo

Arnaldo Magro 14 aprile 2021 a

a

a

Ricorderete senz’altro le polemiche per tutti quegli spostamenti all’estero (consentiti) sotto le festività pasquali mentre il Paese era tutto in zona rossa. Tra coloro che finirono nell’occhio del ciclone, Matteo Renzi, beccato in Bahrein durante il Gp di Formula1. Va ricordato che in Bahrein si entra e soggiorna, solo se vaccinati o se disposti a sottoporsi ad inoculazione. È così sbagliato dunque supporre che il numero uno di Italia Viva, si sia magari vaccinato li? O che abbia fatto per ora, magari solo la prima dose. Chissà.

Covid: Renzi, 'Commissione inchiesta su mascherine, ventilatori, acquisti da Cina'

Altri parlamentari hanno comunque sfruttato le vacanze di Pasqua, per svernare al caldo. Sole e tanto mare dopo un intenso lavoro parlamentare. approfittando, già che c’erano, pure per vaccinarsi. Del resto si sa, in Italia ancora si aspettano quelli per gli over 80. Figurarsi.

Sanità: Renzi, 'servono 30mld subito, Iv presenta suo piano'

A proposito di Italia Viva, il tesoriere Gianfranco Librandi, pare si stia spendendo e stia spendendo molto per le amministrative di Milano. Uno scudiero di peso dunque per quel Beppe Sala, che per quanto favorito, si dice ultimamente essere un po’ più nervoso del solito.

Covid: Renzi, 'piano Figliuolo serio, prima pagliacciate per i Tg e logica GF'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.