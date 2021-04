Nessun rinnovo con AstraZeneca e Johnson&Johnson, ecco il piano dell'Europa sui vaccini

14 aprile 2021 a

La Commissione europea sarebbe intenzionata a non rinnovare i contratti in essere fino alla fine dell'anno con le aziende produttrici dei vaccini AstraZeneca e Johnson& Johnson. L'indiscrezione viene da fonti del ministero della Salute riportate da La Stampa.

Nelle scorse ore, la Food and Drug Administration statunitense ha sospeso in via cautelativa il vaccino a vettore virale Johnson & Johnson per alcuni casi di reazioni avverse che si sono verificati tra la popolazione vaccinata.

Intanto l'Italia sta ancora cercando di capire il da farsi e, secondo alcune indiscrezioni, l'orientamento sarebbe quello di circoscrivere l'utilizzo del Johnson & Johnson agli over 60. Esattamente come successo una settimana fa con AstraZeneca.

