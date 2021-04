Vaccino Pfizer ai parenti, medici e infermieri nei guai

14 aprile 2021 a

Lotta ai "furbetti del vaccino". "Quindici persone (tra medici e infermieri) sono indagate per abuso d’ufficio e peculato, per aver somministrato il vaccino Pfizer a propri familiari (non rientranti tra le previste categorie aventi diritto), abusando della propria posizione». Lo sottolineano i Carabinieri del Nas di Cagliari che hanno notificato, dalle prime ore della mattinata, gli avvisi di garanzia emessi dalla Procura della Repubblica di Oristano.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati al Comando legione Carabinieri Sardegna alle 10.30 di domani, giovedì 15 aprile, alla presenza del procuratore capo Ezio Domenico Basso.

