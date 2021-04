Ristoratori evasori, scontro epico tra Delmastro e Tito ad Agorà. "Ma lo stipendio ti arriva..." botte da orbi

12 aprile 2021 a

La scintilla dello scontro l'accende l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro: "Una piazza che chiede solo di poter lavorare si sente dire 'chi è causa del sui mal pianga se stesso' perché sarebbero tutti evasori. Ma loro rappresentano l'ossatura economica dell'Italia", è l'attacco a Claudio Tito che su Repubblica aveva scritto di infiltrazioni di estrema destra nelle manifestazioni dei ristoratori, che anche oggi potrebbero protestare a Roma. "Le reali infiltrazioni sono quelle di mafia e camorra che si stanno comportando pezzi di economia reale", sbotta Delmastro ad Agorà, il programma condotto da Luisella Costamagna su Rai 3 lunedì 12 aprile.

L'esponente del partito di Giorgia Meloni è un fiume in piena: "Sono un avvocato di provincia, tengo aperto per pagare lo stipendio ai dipendenti".

La Costamagna chiede la replica di Tito: "Questo signore è un po' agitato, la mattina si prenda una camomilla..." dice il giornalista di Repubblica. "Ma lo stipendio arriva a fine mese", gli dice Delmastro che provoca la replica piccata di Tito: "Anche a lei, probabilmente molto più alto, anzi sta meglio di me sicuramente...". "Ma io difendo intere categorie che si sentono dare degli evasori da lei", ribatte Delmastro e la situazione si fa incontenibile.

"Oh Madonna", ripete Tito ogni volta che viene interrotto, poi spiega quanto scritto in merito ai tafferugli dei giorni scorsi alla manifestazione dei ristoratori: "Ci sono stati scontri e feriti, chi difende quelle manifestazioni non sa cos'è la democrazia..." attacca Tito che non vuole essere interrotto neanche dalla conduttrice.

"Ma pure te non mi fai parlare" dice alla Costamagna, ma interviene la giornalista Laura Tecce che bolla come "bestialità" alcune affermazioni di Tito. Che prova a chiarire: "Ci soni stati gruppi di estrema destra, di CasaPound, non ho detto mica di Fratelli d'Italia... E negli ultimi trent'anni molte categorie hanno potuto evadere le tasse e questo ha rovinato il Paese", ribadisce. La Tecce non ci sta: la vera evasione fiscale non è del piccolo commerciante ma dei grandi invisibili al fisco.

