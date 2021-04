Pizzicata senza mascherina la sardina che faceva la predica a Sgarbi

07 aprile 2021 a

a

a

Pescata la sardina moralista che si indignava per Vittorio Sgarbi senza mascherina. Diego Marescotti era a una festa proibita a ballare in terrazza e i vicini hanno chiamato i vigili. Multa a tutti per violazione delle norme anti Covid.

Boris Johnson non molla su AstraZeneca. E i contagi sono al minimo

E pensare che solo qualche tempo fa Marescotti tirava le orecchie all'assessore comunale Gulinelli e a Sgarbi, rei di essersi fatti immortalare a distanza ravvicinata e senza dispositivi di protezione individuale.

Seconde case, negozi e spostamenti: Pasqua in rosso, cosa si può fare

Secondo quanto risulta a La Verità, il seguace di Santori è stato pizzicato in un appartamento con altri amici a festeggiare la Pasqua con tanto di balli e musica sui balconi. I vicini hanno avvertito la polizia locale che, giunta sul posto, non ha potuto far altro che elevare multe per 400 euro a 6 persone. Insomma il puro è stato epurato.

"Boicottano AstraZeneca". Psicosi a Napoli, il centro vaccinale va in tilt: vogliono Pfizer

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.