Enrico Letta: "Tristezza e malinconia per i teatri chiusi". I follower lo distruggono: taci e torna in Francia

Doveva essere la giornata della riapertura dei teatri e dei cinema in Italia, in concomitanza con la Giornata mondiale del teatro. Invece si è trasformata nell'ennesimo grido di protesta dei lavoratori dello spettacolo, fermi da oltre un anno a causa della pandemia.

In primissima linea, ovviamente, c'è il Pd. E il nuovo segretario Enrico Letta non poteva certo negarsi un tweet: "Un pensiero a tutti gli operatori del mondo culturale nella #giornatamondialedelteatro, venata di tristezza e malinconia" ha cinguettato Letta. Un boomerang. Sì perché il segretario Dem non ha fatto bene i conti con l'umore generale dei suoi follower. Compresi quelli che non riescono più a lavorare da mesi anche per colpa della linea scelta dal suo partito.

"Almeno taci", "tornatene in Francia", gli scrivono i più accesi. E c'è pure chi gli ricorda che al governo, da tempo, c'è proprio il Pd. "Siete al Governo - scrive un utente - se sono CHIUSI è grazie ai suoi amici e alle scelte scellerate che avete portato avanti da un anno".

