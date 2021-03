Perché il ministro Speranza scappa dalle domande di Giletti?

21 marzo 2021 a

Ma qual è il motivo per cui Roberto Speranza rifiuta i ripetuti inviti di Massimo Giletti a Non è l’Arena? Il conduttore della trasmissione continua a chiedere al ministro della Salute di rispondere alle domande che vuole porgli sulla pandemia, i vaccini e tutto quello che succede a proposito di Covid.

E invece fa sapere a Giletti di essere sempre impegnato altrove, lui l’informazione in realtà se la vuole scegliere.

Ma la cosa più incredibile è che in studio c’è sempre il povero Pierpaolo Sileri, vice di Speranza, costretto a subire le rampogne di Giletti senza sapere come poter replicare.

Sbaglia il ministro, perché la trasparenza è un dovere anche per lui, visto quello che sta passando il popolo italiano. E se un giornalista chiede di potergli fare delle domande, non è previsto che un ministro possa dire di no.

Rispondere è un dovere. Tanto più quando si racconta persino quello che succede nella sanità calabrese, dove si nomina un commissario straordinario come Longo, abbandonato a se stesso.

In studio Sileri dice che Giletti ha ragione nel denunciarlo, ma rischia di fare una brutta figura: che cosa conta chi sta al governo se non si risolvono i problemi?

