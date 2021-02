Roberto Burioni scatenato sui vaccini: "Israeliani spreconi". Così svergogna l'Ue

Giada Oricchio 25 febbraio 2021 a

Incontenibile Roberto Burioni. Il virologo dell’Università San Raffaele di Milano è convinto assertore della necessità di accelerare sulla finora deludente campagna vaccinale per il Covid19 e davanti alla lentezza ha scelto l’arma del sarcasmo ringraziando l'Unione Europea per aver utilizzato con parsimonia il denaro delle nostre tasse evitando inutili sprechi, come l'acquisto di un vaccino salvavita.

Che spreconi questi israeliani a pagare il vaccino il doppio di quanto l’ha pagato l’Unione Europea. Che privilegio essere cittadini EU. pic.twitter.com/6Z1F24r1L7 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 25, 2021

Dopo aver cinguettato su Twitter: “Israele ha pagato i vaccini più del doppio dell'Unione Europea e ne ha in abbondanza. Ringraziamo l'Unione Europea per avere utilizzato con parsimonia il denaro delle nostre tasse evitando inutili sprechi, come l'acquisto di un vaccino salvavita”, il virologo è tornato all’attacco pubblicando un grafico sull’andamento dei dati dei contagiati da Coronavirus in Israele: dopo la seconda dose di vaccino i casi sono crollati: -77% sui nuovi positivi, -46% di positività ai test, -68% di nuove ospedalizzazioni e -67% di casi gravi. E per il professor Burioni, che da mesi spiega l’importanza di raggiungere l’immunità di gregge per tornare a una vita quasi normale, punge amaro le scelte dell’Europa: “Che spreconi questi israeliani a pagare il vaccino il doppio di quanto l’ha pagato l’Unione Europea. Che privilegio essere cittadini EU”.

Che spreco di soldi. https://t.co/9XepIK9Kgb — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) February 25, 2021

