Roberto Burioni stana il medico No-Vax. "Licenziatelo!" la denuncia sui social

Roberto Burioni dichiara guerra ai medici No-Vax. Il virologo indaga sui social e denuncia, licenziate e radiate quel medico.

Un paese serio dovrebbe risalire entro oggi pomeriggio al nome del “medico” dell’innocente sig. Fusillo ed entro domani mattina alle 8 dovrebbe averlo già licenziato e radiato. https://t.co/eJsn4IPK99 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 14, 2021

Tutto nasce per il tweet di un utente, un avvocato di Roma. "Il mio medico è stato abbastanza chiaro. Vuoi prenderti la SLA o la sclerosi multipla o l'encefalite? Allora vaccinati, vai tranquillo. Al netto delle cellule di feti abortiti", ha scritto l'uomo sui social rispondendo a un altro utente che chiedeva ai suoi follower chi si sarebbe vaccinato. Il post ha scatento un vespaio tra No-Vax che gli danno ragione e tanti altri, la maggioranza a leggere i commenti, che bollano come fake news complottiste le tesi dell'avvocato e chiedono di sapere chi sia il dottore in questione.

"Potrebbe dare il nome del suo medico? Perché, vede, se la dice così vale come la ca**ata di 'L'ha detto mio cugino'", gli scrive un utente. La risposta non si fa attender. Lo rivelerei se non vivessi in un paese di fascisti delatori che denunciavano i pericolosi runner che correvano da soli. Figuriamoci cosa farebbero con un medico che non ripete a pappagallo l'opinione unica imposta dal ministero", è la replica.

A intervenire nel dibattito è il professore Roberto Burioni che rilancia il wtte incriminato e scrive: "Un paese serio dovrebbe risalire entro oggi pomeriggio al nome del 'medico' dell’innocente sig. Fusillo ed entro domani mattina alle 8 dovrebbe averlo già licenziato e radiato", twitta il virologo che ammette la possibilità di un'altra opzione: "Sempre che il sig. Fusillo non si sia inventato tutto, nel qual caso spero che il suo medico lo spenni vivo".

