Lockdown nei weekend e Lazio in bilico. Le anticipazioni del Dl Covid

Secondo le prime indiscrezioni che emergono sulla riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, numerose regioni passeranno in zona rossa già a partire da lunedì. Tra queste ci saranno Lombardia, Puglia e Piemonte. Per altre, tra le quali il Lazio, si parla di passaggio in zona arancione.

Dl Covid

Sembra così tramontare l'ipotesi di un lockdown totale di tre settimane fino ai giorni di Pasqua. L'orientamento prevalente sarebbe quello di prevedere lockdown totali solo nei weekend a prescindere dal colore delle varie regioni e anticipare l'orario del coprifuoco. La decisione definitiva sarà presa sulla base degli ultimi dati disponibili.

Per quanto riguarda i "ristori", invece, è possibile che venga aumentata la somma già prevista di 32 miliardi per sostenere le chiusure. In ogni caso, il Dl Covid verrà approvato entro la fine della settimana.

