Covid, Regione Lazio verso la zona rossa. I nuovi divieti dal 15 marzo

11 marzo 2021 a

a

a

La Regione Lazio verso la zona rossa, insieme a Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte. Ormai sembra inevitabile, tutta l'Italia dovrebbe diventare rossa e arancione, eccetto la Sardegna. Il bollettino di oggi 11 marzo con 25.673 nuovi casi, 373 vittime e il picco di ricoveri in terapia intensiva non dà scampo. Le Regioni dovrebbero cambiare colore, a causa dell'aumento dei contagi di Covid e la diffusione delle varianti, già a partire da lunedì 15 marzo.

Ancora - viene riferito - la decisione sul Lazio non è stata presa, dipenderà dalla valutazione dei dati forniti dalla Regione che farà l'Istituto superiore di sanità, ma il salto dal giallo al rosso viene definito "probabile".

Domani infatti sarà diffuso il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, che porterà all'adozione di nuove ordinanze da parte del ministro della Salute Speranza con il cambio di colore per alcune regioni. Con l’Rt a 1 si passa in arancione, con 1,25 in rossa. Se le previsioni saranno confermate rimarrebbero in giallo soltanto Valle d’Aosta, Calabria e Sicilia.

Coronavirus, 25.673 nuovi casi e 373 decessi in 24 ore

Secondo il bollettino del ministero della Salute dell'11 marzo sono 25.673 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 22.409) a fronte di 372.217 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 6,90%. I decessi sono stati 373 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 332 registrati ieri. I guariti sono 15.000 e gli attuali positivi salgono a 497.350 (10.276 in più rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 23.247, 365 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 2.859 ricoverati (+32 unità) con 266 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare sono 471.244 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (5.849), seguita da Campania (2.981) ed Emilia-Romagna (2.845).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.