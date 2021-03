Contagi in aumento. Il Lazio verso la zona arancione

11 marzo 2021 a

«I dati del contagio sono in aumento e raggiungono i livelli di due mesi fa, con un trend di crescita rispetto alle due settimane precedenti. Lo scenario è previsto in netto peggioramento, bisogna mantenere altissimo il livello di guardia. Non è possibile concedersi nessuna distrazione, il virus con le sue varianti sta riprendendo vigore, la priorità è quella di interrompere ora la catena di trasmissione». Lo sottolinea l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, guidata dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, in una nota.

Finalmente ecco i vaccini. Ora il piano può decollare

