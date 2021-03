Il sondaggio che terrorizza Conte e il M5s: fiducia a picco. Salvini e Meloni uniti nel boom

02 marzo 2021 a

Lontano dal palcoscenico di Palazzo Chigi si offusca la stella di Giuseppe Conte. Mentre il premier Mario Draghi smantella l'ultimo anno di governo dell'avvocato del popolo rivoluzionando i vertici della gestione della pandemia, i sondaggi fotografano l'inizio di un declino inevitabile quando si spengono i riflettori del potere. Ma i nuovi equilibri innescati dall'esecutivo di Draghi hanno effetti diversi su tutti i leader del panorama, e le sorprese non mancano.

L'ultimo sondaggio dell'Istituto Piepoli per Studio24, in onda martedì 2 marzo su RaiNews24, dà i numeri della fiducia nei leader con Draghi che svetta su tutti con il 74 per cento, un punto più della precedente rilevazione. A quei livelli solo il presidente Sergio Mattarella, stabile a 66.

Le note dolenti arrivano per il leader del centrosinistra. Nicola Zingaretti cala di due punti e convince il 34 per cento degli elettori intervistati. Ancora peggio il trend di Giuseppe Conte, dato ormai per prossimo leader politico del Movimento 5 Stelle. L'ex premier perde ben tre punti percentuali e si attesta al 57 per cento.

Una dinamica che si intreccia con la possibilità che Conte diventi il leader dei 5Stelle. A fotografare lo scenario è un sondaggio Swg presentato ieri lunedì 1 marzo al Tg La7 di Enrico Mentana. Nello scenario con Conte leader M5s il primo partito resterebbe la Lega con il 22,3 per cento e una calo dell'1,1 per cento rispetto alla precedente rilevazione, una settimana fa. Il Movimento 5 Stelle vedrebbe un balzo del 6,2 per cento e schizzerebbe al 22. Consensi in buona parte sottratti al Pd che si attesterebbe al 14,2 per cento con una perdita del 4,3. Perde lo 0,9 Fratelli d'Italia (16,01), in calo dello 0,8 Forza Italia che va al 6,1 nello scenario con l'ex premier capo di 5 Stelle. Sempre che Conte non resti troppo lontando dai riflettori.

"Zingaretti e Conte calano, mentre crescono i leader del centrodestra - spiega Livio Gigliuto dell'Istituto Piepoli - Matteo Salvini e Giorgia Meloni guadagnano in fiducia nonstante le posizioni così diverse". Al governo o all'opposizione, i leader di centrodestra convincono sempre più italiani. La Meloni balza al 33 per cento, Salvini al 30 ed entrambi crescono di due punti percentuali.

Sulla valutazione della fiducia nei ministri nella rilevazione di Piepoli spicca Dario Franceschini (59%) che ha annunciato la riapertura di cinema e teatri a partire dal 27 marzo. Per il resto i ministri "politici" cedono il passo ai tecnici: bene Cartabia, Lamorgese, Colao, Cingolani con l'eccezione di Speranza.

