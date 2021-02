Non merita di essere chiamato professore. Anche Rampelli contro Gozzini

20 febbraio 2021 a

Gli insulti e le offese a Giorgia Meloni scatenano un putiferio. E interviene anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, che chiede un immediato intervento dell'Università di Siena contro Giovanni Gozzini.

"Non merita di essere chiamato professore. Se insegna agli studenti con la stessa violenza e volgarità con cui parla, immaginiamo i risultati. Gozzini, che è libero di avere i convincimenti politici che vuole, non è però libero di usare espressioni di tale volgarità che offendono non solo il politico ma la donna. In una fase in cui tutta la sinistra è obbligata a ripensare il ruolo delle donne in politica andando ben oltre le concessioni di genere, ci troviamo di fronte a un uomo adulto che insegna i valori della Resistenza che offende usando parolacce sessualmente riferibili solo a una donna. Per questo Gozzini non ha offeso solo Giorgia Meloni ma tutte le donne. Risibili le scuse e le spiegazioni attraverso cui si autoassolve. Mancava dicesse di averla offesa a sua insaputa...L’Università di Siena emetta immediatamente il giusto provvedimento disciplinare". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

