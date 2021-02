Casini ancora in ospedale non può votare. E il Senato gli dedica un applauso

17 febbraio 2021 a

Il senatore Pier Ferdinando Casini, fra i primi a manifestare il proprio sostegno a Mario Draghi, non potrà votare la fiducia al presidente del Consiglio, domani in aula a palazzo Madama. L’ex presidente della Camera, infatti, è tutt’ora all’ospedale Spallanzani di Roma dopo aver contratto il coronavirus, come da lui stesso detto a "L’aria che tira" su La7 lo scorso 12 febbraio.

«Auguri di pronta guarigione» a Pier Ferdinando Casini sono stati espressi, in apertura della seduta del Senato, dalla presidente Elisabetta Casellati. L’aula ha sottolineato con un applauso.

