Mario Draghi, il discorso al Senato per la fiducia: "Ricostruire come nel Dopoguerra, euro irreversibile"

17 febbraio 2021 a

a

a

“Sostenere questo Governo significa sostenere l’irreversibilità dell’euro”. Mario Draghi annuncia il programma politico in Parlamento con cui chiede la fiducia e risponde anche al leader Matteo Salvini che, interpellato sulle sue numerose sortite anti-euro, aveva dichiarato che “di irreversibile c’è solo la morte”. Il premier Draghi, nel suo primo discorso in Senato, ha voluto subito mettere i puntini sulle i: non solo per quanto concerne il perimetro della maggioranza, ma anche sui valori che ne devono contraddistinguere l’impegno unitario.

“Questo governo nasce nel solco dell’appartenenza del nostro Paese, come socio fondatore, all’Unione europea, e come protagonista dell’Alleanza Atlantica, nel solco delle grandi democrazie occidentali, a difesa dei loro irrinunciabili principi e valori – ha detto Draghi – aggiungendo che “sostenere questo governo significa condividere l’irreversibilità della scelta dell’euro, significa condividere la prospettiva di un’Unione Europea sempre più integrata che approderà a un bilancio pubblico comune capace di sostenere i Paesi nei periodi di recessione. Gli Stati nazionali rimangono il riferimento dei nostri cittadini, ma nelle aree definite dalla loro debolezza cedono sovranità nazionale per acquistare sovranità condivisa”. Dunque subito una stoccata per Matteo Salvini e la Lega entrata nella maggioranza del premier tecnico-politico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.