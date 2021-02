Storace: "Roma non è la discarica del Pd. Draghi caccia Gualtieri e noi dobbiamo tenercelo?"

15 febbraio 2021 a

Il Pd tratta Roma come la sua discarica. Lo scrive Francesco Storace, vicedirettore del Tempo, sul sito 7Colli. Il nuovo premier Draghi ha appena dato il benservito a Roberto Gualtieri ministro dell'Economia. "È veramente un modo vergognoso di procedere quello che vede protagonista il partito di Zingaretti, che evidentemente considera Roma solo come una pedina di scambio - scrive Storace su 7Colli - Prima dovevano accontentare Giuseppe Conte; ora Roberto Gualtieri; domani chissà".

Probabilmente le elezioni comunali verranno rimandate al prossimo autunno. E appena comincerà la campagna elettorale, il centrodestra potrà finalmente mettere in campo il suo alfiere. "Auguriamoci che questa campagna elettorale cominci presto - prosegue Storace - anche per consentire ad Andrea Abodi – se sarà lui l’ottimo alfiere finalmente chiamato a rappresentare il Centrodestra – di farsi conoscere ed apprezzare per il suo valore da tutta la città".

In ogni caso sarà indispensabile far terminare i giochi di Palazzo messi in campo dalla sinistra sulle spalle della Città eterna. "Non ne possiamo più degli interminabili giochi di palazzo - conclude il vicedirettore del Tempo - Ormai tra la primavera e settembre – se si rinvia per Covid – il destino di Virginia Raggi è segnato. E Pd e Cinquestelle potranno fare tutte le capriole che vorranno ma Roma non sarà mai più in mano loro".

