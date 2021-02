Gualtieri già scarica Conte e si schiera con Draghi

03 febbraio 2021 a

Governo Dragghi, politici e ministri alle grandi manovre. Così Gualtieri non ci pensa su due volte e si schiera apertamente in favore della nascita del nuovo esecutivo. Le prossime ore saranno decisive. «In questo momento bisogna creare le condizioni perché Mario Draghi possa sciogliere positivamente la sua riserva e accettare l’incarico a cui è stato chiamato dal Presidente Mattarella. Uniamo l’Italia migliore per contrastare la pandemia e rilanciare l’economia». Lo scrive su Twitter il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

In questo momento bisogna creare le condizioni perché Mario #Draghi possa sciogliere positivamente la sua riserva e accettare l'incarico a cui è stato chiamato dal Presidente Mattarella.

Uniamo l'Italia migliore per contrastare la pandemia e rilanciare l’economia. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) February 3, 2021

Insomma il governo Conte è caduto da una manciata di giorni e i suoi ministri danno già la caccia al nuovo esecutivo. Come fa Roberto Gualtieri che ha ricoperto l'incarico di ministro dell'Economia nel governo Conte Bis. Gualtieri si rende conto che il futuro dell'Italia è appeso alla possibilità di Draghi di varare il nuovo esecutivo. La strada si prospetta in salita ma secondo Gualtieri bisogna fare di tutto per creare le condizioni giuste.

