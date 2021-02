Rocco Casalino consiglia Draghi: ricordati Monti e la scivolata sul cagnolino

15 febbraio 2021 a

Rocco Casalino si fa intervistare dal Corriere della Sera e si lascia andare a un consiglio su chi gestirà l’immagine di Mario Draghi: puntare sulla competenza, nessuna comunicazione pop altrimenti si rischia la figuraccia che fece Mario Monti in tv da Daria Bignardi con il cagnolino in braccio.

Conte invece era pop e insomma a sentirne il racconto, Casalino con lui è restato folgorato come da un colpo di fulmine. Ne tesse le lodi con iperbole, nega evidenze assolute come quella del contrasto con Luigi Di Maio: “Non è vero, andavano d’amore e d’accordo” e sostiene di non avere responsabilità nelle numerose fughe di notizia anzitempo. Perché Palazzo Chigi è come un groviera, e dovrà farci i conti anche il riservatissimo Draghi.

“Noi ci raccomandavamo”, sostiene Casalino, “di non fare uscire i dpcm, ma come li mandavamo ai ministeri e ai vari uffici venivano resi pubblici. Vedrete, anche con Draghi uscirà tutto...”.

