Propaganda Live, Rocco Casalino si consola così. Lo sfogo: "Adesso sono libero, lavoravo 23 ore al giorno"

"Adesso sono libero, ho ritmi più tranquilli. Prima dovevo stare dietro al premier Conte che lavorava 23 ore al giorno". Rocco Casalino, il portavoce del premier uscente Giuseppe Conte, intervistato da Diego Bianchi a Propaganda Live su La7 si consola così. Nel suo nuovo reportage Diego Bianchi ha seguito le consultazioni per la formazione del prossimo governo Draghi. Vicino a Palazzo Chigi si fionda su Casalino che gli dice di avere finalmente tempo a disposizione per parlare: "Passaggio, vado a mangiare una cosa... I ritmi erano folli. L'ultima volta a Bruxelles abbiamo dormito sulle sedie" racconta. Un passaggio anche sul libro in uscita "Il Portavoce" e la polemica del lancio proprio nel bel mezzo della crisi di governo e delle consultazioni. "Con la copertina di basso profilo" ironizza Bianchi. "Dai, ragazzi almeno questo, un po' ironico... Vengo sempre massacrato".

In studio a Propaganda Live gli altri ospiti fissi Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. Spazio come sempre alla satira di Makkox e alla Social Top Ten con le notizie principali e più curiose della settimana.

