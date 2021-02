Nicola Zingaretti fa arrabbiare le parlamentari Pd. Rivolta dopo lo scontro con Concita De Gregorio

Gianfranco Ferroni 02 febbraio 2021 a

Non si placa la polemica nel Pd, dopo il testo che Concita De Gregorio ha dedicato a Nicola Zingaretti. Il segretario deve sapere che molte tra le parlamentari dem sono contro lui: discutono animatamente, e la prima critica riguarda «il tono della replica di Nicola, che non avrebbe mai fatto una cosa simile se a scrivere quel fondo fosse stato un uomo. Vergognosa prova di machismo, e proprio contro una donna di sinistra».

Psicodramma Pd: un ologramma al Quirinale. Fuoco amico su Zingaretti, e lui si infuria

Ed è solo il primo gol per Concita. Poi: «Nicola deve ricordarsi che Concita sta pagando di tasca sua tutte le condanne per le querele a carico dei giornalisti de l’Unità, per la fine che è stata fatta fare alla testata fondata da Antonio Gramsci. Sono tutti scappati, Concita no. Almeno un po’ di rispetto ci vuole, per come è stata trattata». Secondo gol per la De Gregorio.

Concita De Gregorio trita Zingaretti pure da Fazio: nel Pd comanda Conte

Ma non finisce qui, perché si arriva alla tripletta: «Nel partito si era parlato della direzione di Rai3 proprio per Concita, sia per il suo valore professionale che per quanto sta patendo da anni per colpa nostra, ma inspiegabilmente quella nomina è stata affondata da qualcuno che sta sempre in mezzo a noi». Qualcuno dica a Zingaretti che i social è meglio lasciarli a chi li sa maneggiare, e dai grillini su questo tema può iniziare ad imparare. Un tweet sbagliato può rovinare anche chi guida un partito tranquillo. E se cominciano ad arrabbiarsi le parlamentari...

Il cinismo del Pd si abbatte sui disabili. E Salvini castiga come meritano

Bonaccini ferma pure i diesel

Oltre ai colori delle Regioni tocca fare attenzione pure al bollino rosso per i diesel, a causa dello smog, nell’Emilia Romagna guidata da Stefano Bonaccini. Per lo sforamento dei livelli di polveri sottili Pm10, oggi e domani in ogni provincia saranno in vigore le misure emergenziali che prevedono lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 4, l’abbassamento del riscaldamento nelle case e nei siti produttivi. Senza dimenticare la pandemia, il coprifuoco...

