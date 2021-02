Nicola Zingaretti? Mica tanto affidabile. Il suo Pd bocciato quando fa affari

01 febbraio 2021 a

a

a

Il giudizio non è lusinghiero: “affidabilità moderata”, con punteggio di 46 su 100 che in qualsiasi concorso sarebbe considerato una insufficienza. Però è quello che viene dato dall'algoritmo delle Camere di commercio italiane al Partito democratico di Nicola Zingaretti. Si traduce in “poco affidabile” per quel che riguarda la tempistica nei pagamenti dei fornitori e la gestione economica delle proprie partecipazioni.

Psicodramma Pd: un ologramma al Quirinale. Fuoco amico su Zingaretti, e lui si infuria

Ora per altro le sue partecipate (il gruppo di Eventi Italia) sono quasi tutte in liquidazione, con qualche guaio arrivato anche da soci di minoranza in fallimento come la Piacentini costruzioni che aveva una quota di Democratica srl che già in precedenza non aveva versato l'aumento di capitale sottoscritto. In liquidazione sia Eventi Italia srl che Eventi Italia servizi srl, mentre resta attiva la società Eventi Italia feste che dovrebbe occuparsi della organizzazione della festa nazionale dell'Unità.

Nel Pd si comincia con la fronda contro Bettini, poi...

Pur essendo poco affidabile però il Pd di Zingaretti non si tira indietro di fronte a nuove iniziative, e infatti ha da poco lanciato Radio Immagina, una web radio il cui sito è proprio un dominio registrato dal Partito democratico che è anche il titolare del trattamento dei dati a fini della privacy. La radio è un megafono delle dichiarazioni e interviste dei leader del Pd, e il primo ad usarla è stato proprio Zingaretti. E' sostanzialmente la trasformazione della vecchia Youdem tv ed infatti il coordinatore giornalistico è lo stesso: Stefano Cagelli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.