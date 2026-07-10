Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente

10 luglio 2026

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Alessandro Bertoldi, CEO di AB Group e direttore esecutivo dell'Istituto Milton Friedman, per analizzare i principali scenari internazionali. Al centro della conversazione, il vertice Nato, i negoziati tra Stati Uniti e Iran e la strategia di Donald Trump in Medio Oriente. Spazio poi alla nuova sinistra americana, all'ascesa di Zohran Mamdani e al pensiero di Milton Friedman di fronte alle sfide del presente. Un approfondimento è dedicato anche all'Argentina di Javier Milei: i risultati economici ottenuti, il calo dell'inflazione, il rigore fiscale e il dibattito internazionale sul modello liberale argentino. Infine, uno sguardo alla politica italiana, dall'inchiesta de Il Tempo sulla gestione della pandemia fino ai rapporti tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Una conversazione tra geopolitica, economia e futuro dell'Occidente.