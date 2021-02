Addio a Marco Ferretti, l'insostituibile capo dei commessi di Montecitorio

02 febbraio 2021 a

Era lui, l'uomo con gli occhiali. Il più affabile e gentile funzionario di Montecitorio, che arrivò appunto a guidare i commessi. Si è spento Marco Ferretti, da anni il capo dei "commessi" alla Camera.

Tra i primi a darne notizia su Twitter è Marco Di Fonzo. Il giornalista parlamentare di Sky Tg 24 lo ricorda così: "Grande dolore per la scomparsa di Marco Ferretti, per anni capo dei 'commessi' di Montecitorio. Sempre sorridente, gentile, risoluto ma affabile. Un punto di riferimento per tutti quelli che hanno frequentato la Camera".

