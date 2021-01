Si sgretola la popolarità di Giuseppe Conte. In pochi giorni Mario Draghi già vale come lui

29 gennaio 2021 a

Sono bastati pochi giorni per acchiappare l'uomo in fuga. La gloria è come la polvere, e l'imbattibile Giuseppe Conte agli occhi degli italiani non è più tale. Secondo il sondaggio fatto da Swg per il Tg La7 come possibile nuovo premier Mario Draghi ha già raggiunto nel gradimento Conte a quota 51 nei desideri. E alle spalle incombono Carlo Cottarelli (30) e Paolo Gentiloni (25) mentre si sta facendo strada anche l'ex presidente della Corte Costituzionale Maria Cartabia (16).

Ad avere dato un colpo deciso alla popolarità del premier uscente che sembrava imbattibile è stata proprio l'operazione responsabili c he ha maldestramente tentato. Quella è stata impopolarissima per gli italiani, visto che secondo lo stesso sondaggio il 54% non l'ha condivisa, ritenendola solo una ricerca di posti di potere (39%) o comunque un tradimento del proprio mandato (15%). Non piace alla maggioranza degli italiani (53%) l'ipotesi di un Conte ter che recuperi Matteo Renzi, mentre a un nuovo governo chiedono più concretezza (43%) e più competenza (34%) oltre a più coesione (27%), tutto quello che ai governi Conte fin qui è mandato.

