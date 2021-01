Renzi è pronto a trattare: ma non facciamo la caccia al parlamentare

29 gennaio 2021 a

Matteo Renzi non chiude la porta al nuovo governo. Anzi. In un post su Facebook il leader di Italia viva fa capire di essere disposto a trattare con gli esponenti della vecchia maggioranza che, come lui, saranno a colloquio con Roberto Fico nei prossimi giorni su mandato di Mattarella.

"La decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è una scelta saggia che Italia Viva onorerà lavorando sui contenuti: vaccini, scuola, lavoro e ovviamente Recovery Plan sono le priorità su cui il Paese si gioca il futuro. Diciamo no alla caccia al parlamentare, diciamo sì alle idee e ai contenuti. No al populismo, sì alla politica". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.

