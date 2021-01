Un governo in quattro giorni: la missione affidata da Mattarella a Fico

29 gennaio 2021 a

Quattro giorni per fare un nuovo governo. È la missione affidata a Roberto Fico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Segretario Generale del Quirinale Ugo Zampetti ha comunicato che Fico dovrà riferire l'esito delle consultazioni con gli esponenti dei partiti entro martedì.

Fine delle consultazioni: i 5 Stelle restano aggrappati a Conte

"Il presidente della repubblica ha ricevuto questa sera al palazzo del Quirinale il presidente della Camera Roberto Fico e gli ha affidato il compito di verificare una maggioranza politica. Il presidente della Repubblica ha chiesto al presidente Fico di riferire entro la giornata di martedì". Questo è' il comunicato del Quirinale letto dal segretario generale Ugo Zampetti.

"Ringrazio il presidente Mattarella per la fiducia che mi ha accordato conferendomi il mandato esplorativo volto a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo. Nei prossimi giorni sarò impegnato nel confronto con gli esponenti di queste forze politiche. Questo è un momento molto delicato per il Paese e siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità per dare le risposte urgenti che i cittadini attendono" ha aggiunto Fico.

