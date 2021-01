Salvini già affossa Fico: "Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano"

29 gennaio 2021 a

Il presidente Sergio Mattarella chiede a Roberto Fico di provare a mettere insieme i cocci di un governo ormai senza senso e Matteo Salvini è già all'attacco. Il leader della Lega commenta subito su Facebook il mandato esplorativo affidato al presidente della Camera e invoca le urne.

"Fico? Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano. Altri giorni persi, l’Italia che lavora non ne può più" il post pubblicato da Matteo Salvini con tanto di hashtag #fatecivotare. C'è tempo fino a martedì per mettere insieme una maggioranza che sostenga ancora Giuseppe Conte o un nuovo premier. Altrimenti toccherà agli italiani decidere. Com'è giusto che sia.

