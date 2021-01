Fine delle consultazioni: i 5 Stelle restano aggrappati a Conte: "Unica soluzione è lui"

29 gennaio 2021 a

Fine delle consultazioni. Dopo il centrodestra, è stato il turno del Movimento 5 Stelle, ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella: nell'incontro è stato ribadito al Presidente della Repubblica che l'unica soluzione per scongiurare il voto è il Conte Ter.

«Per il Movimento 5 stelle l’unica persona in grado di condurre con serietà il Paese in questa fase è Giuseppe Conte. Nel corso dell’ultimo anno, in condizioni gravi e difficili, ha dimostrato senso di equilibrio, capacità decisionale e spirito di sintesi». Lo ha detto Vito Crimi al termine delle consultazioni al Quirinale.

Niente veti a Renzi, i 5 Stelle si umiliano per la poltrona

«Fatico a comprendere quel che sta accadendo, in un momento così delicato, non meritiamo quello che stiamo vivendo, c’è bisogno di stabilità, di rimboccarci le maniche e lavorare, ci vuole un nuovo corso. Solo lavorando seriamente potremo rialzarci. C’è un’Italia piena di energia che vuole lavorare» e «siamo stufi di certi teatrini» ha aggiunto Crimi dopo l’incontro con il Presidente della Repubblica per le consultazioni, leggendo un sms inviatogli da un sindaco di un piccolo comune di montagna, «per giunta terremotato. La politica deve rispondere adeguatamente risolvere i problemi e disinnescare una crisi le cui ragioni sono incomprensibili persino a noi oltre che ai cittadini».

