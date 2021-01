Giorgia Meloni al Quirinale in stampelle: l'ultima la prendo io, non possiamo darle al governo

29 gennaio 2021 a

«Diremo "no" a un governo zoppo». Così Giorgia Meloni, uscendo con le stampelle, da Palazzo Montecitorio al termine del vertice di centrodestra e prima di salire al Colle per le consultazioni. «Elezioni per un governo forte», ha aggiunto la presidente di Fratelli d’Italia.

Video su questo argomento Meloni con stampelle: “No a un Governo zoppo, non sarò la quarta gamba e non ci azzopperanno”

Meloni ha riferito di aver accusato uno strappo muscolare al polpaccio mentre faceva sport. Come Enrico Toti Giorgia lancia le sue stampelle contro il governissimo dell'ammucchiata...

«Tutti i componenti» della coalizione di centrodestra «si sono riservati, ove non si andasse ad elezioni, di valutare con il massimo rispetto ogni decisione che spetta costituzionalmente al Capo dello Stato all’esito delle consultazioni in corso» ha aggiunto Matteo Salvini al termine delle consultazioni al Colle.

